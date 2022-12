Cabral terá que pagar custos da tornozeleira e não poderá fazer festas nem receber visitas

O ex-governador do estado do Rio está proibido de receber visitas que não sejam seus parentes de até terceiro grau edit

247 - A juíza federal Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR), decidiu que o ex-governador do estado do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (MDB) terá de pagar os custos da tornozeleira eletrônica. O emedebista está proibido de receber visitas que não sejam seus parentes de até terceiro grau, e de fazer festas e eventos sociais em seu apartamento, em Copacabana, bairro da zona sul da cidade do Rio. Ele sofreu 24 condenações, a maior parte por corrupção. As penas somaram mais de 400 anos.

De acordo com a decisão, o ex-governador deve continuar em prisão domiciliar em período integral nos dias úteis, fins de semana e feriados. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (19) pelo jornal O Globo.

"Considerando a magnitude dos delitos praticados, a reiteração destes delitos e suas graves consequências para a sociedade, o fato de o paciente ser proeminente personagem no núcleo da organização criminosa, e a provável capacidade do paciente de exercer influência em negócios e articulações no âmbito federal e de estadual — em que pese o tempo considerável em que está cautelarmente segregado e destituído do poder formal —, julgo necessário que a soltura de Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho (se não houver outro motivo para permanecer preso) seja acompanhada de algumas medidas cautelares".

A defesa de Cabral, representada pelos advogados Daniel Bialski, Bruno Borragine, Patrícia Proetti e Anna Julia Menezes, afirmou que "o ex-governador respeitará todas as determinações estabelecidas pela Justiça". "Neste momento, Cabral não se manifestará à imprensa, pois o seu maior desejo é estar na companhia de sua família".

