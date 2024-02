CAC é rendido e tem fuzis, pistolas e revólver, além de mais de 5 mil munições, roubadas em São Paulo

Apoie o 247

247 - Um empresário de 37 anos, registrado como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), teve 11 armas de fogo roubadas de sua residência, na Penha, zona leste de São Paulo, na noite de quinta-feira (15), Segundo a Folha de S. Paulo, os ladrões roubaram seis fuzis, quatro pistolas, um revólver, mais de 5,7 mil munições, além de outros itens, como lunetas telescópicas. Todas as armas são de uso restrito.

De acordo com a reportagem, o CAC, que disse ser supervisor de vendas de um estande de tiros em São Caetano do Sul, afirmou que foi rendido por quatro homens ao tirar o carro, um Mercedes Benz A 200, da garagem. Ainda segundo ele, os criminosos perceberam que havia um fuzil dentro de uma mala de transporte dentro do veículo e o obrigaram a revelar que possuía mais armas em casa.

Em seguida, os criminosos o amarraram e o colocaram no interior do próprio veículo. Os ladrões teriam rodado pela cidade por cerca de uma hora antes de deixar o carro em uma rua de Guaianases, também na zona leste da capital paulista.

Segundo a reportagem, “o homem foi encontrado porque a namorada, ao chegar em casa, viu a porta aberta e acionou a Polícia Militar, que verificou imagens de câmeras de segurança da região, que captaram a ação dos criminosos, e o veículo tinha rastreador”.

O caso está sendo investigado pela 31° DP (Vila Carrão).

