Cachaça com pimenta: Unesp expulsa quatro estudantes por trote violento que levou aluna à UTI

247 - A Unesp decidiu expulsar quatro alunos que obrigaram duas estudantes a beber um litro de cachaça misturada com outros ingredientes, incluindo pimenta. A situação ficou tão grave que uma delas, que fazia engenharia civil, passou mal, foi levada ao hospital e internada na UTI. A jovem saiu do hospital apenas após seis dias de tratamento.

De acordo com apuração do UOL, o caso aconteceu no campus de Guaratinguetá. Os alunos expulsos frequentavam a Faculdade de Engenharia e Ciências.

