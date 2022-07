Cadê o Queiroz? Operador da rachadinha marca encontro com apoioadores no Maracanãzinho, mas não comparece

Apoie o 247

ICL

247 - Cadê o Queiroz? O ex-operador da rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro marca encontro com apoiadores da sua campanha e de Jair Bolsonaro, mas não comparece.

Os apoiadores também foram poucos, cerca de 10, conforme relata reportagem do UOL.

Candidato a deputado estadual pelo PTB, Fabrício Queiroz fez uma convocação em seu perfil no Instagram para que ele e seus apoiadores de encontrassem às 10 horas na Estátua do Bellini, nos arredores do Maracanã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No horário combinado, o UOL constatou que não havia ninguém lá. Apesar da promessa da presença do ex-assessor, tudo que se viu nos arredores foram quatro comerciantes dispersos, alguns turistas europeus conhecendo o bairro junto a guias e um trio de bateria carnavalesca bolsonarista chamada Banda Popular Patriota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A reportagem retornou ao local às 10h20 e não havia sinal de mobilização em torno de Queiroz. Dentro do Maracanãzinho, onde a convenção do PL ocorre, o ex-assessor também não foi visto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pouco depois, a reportagem encontrou alguns apoiadores com bandeiras de Queiroz em outro ponto do Maracanã. Um grupo de aproximadamente dez pessoas, todos na faixa dos 50 anos de idade, chegou a se reunir, mas desistiu de esperá-lo 45 minutos após o horário combinado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE