Câmara de BH vira palco para encontro evangélico com gritos e choro de fiéis (vídeo)

247 - Estado Laico? Um encontro religioso realizado dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte provocou críticas nas redes sociais e reacendeu o debate sobre o uso de espaços públicos para manifestações de fé.

A reunião ocorreu no dia 27 de março e foi organizada pelo coletivo Fire Up Collective, grupo conhecido por promover encontros com música, oração e pregação em diferentes pontos da capital mineira, como praças e áreas públicas. Desta vez, porém, o local escolhido — a sede do Legislativo municipal — colocou a iniciativa no centro de uma discussão mais ampla.

Imagens que circularam nas redes mostram dezenas de participantes ajoelhados, cantando e chorando dentro do plenário. Segundo os organizadores, mais de 300 pessoas participaram da atividade, marcada por forte apelo emocional e expressões públicas de fé.

“Era pra ser proibido. Tem espaços próprios para isso”, escreveu um internauta. Outro reforçou a crítica ao uso do local: “Câmara deveria ser o local pra discutir as demandas da população de BH e não fazer culto, que para isso tem o espaço apropriado, que são as Igrejas! Eu não pago os meus impostos para isso”.

Além das divergências, internautas também compararam o caso com possíveis manifestações de outras religiões, levantando questionamentos sobre critérios de autorização e igualdade no uso do espaço público.

Do ponto de vista normativo, o regimento interno da Câmara de Belo Horizonte não aborda de forma específica a realização de eventos religiosos em suas dependências. O documento prevê, entretanto, a utilização do espaço para atividades institucionais, como audiências