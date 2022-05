Câmara de SP aprova abertura de processo que pode cassar Camilo Cristófaro por racismo

Foram 51 votos favoráveis e nenhum contrário no processo que pode levar à cassação do vereador edit

247 - O plenário da Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta terça-feira (24) à abertura do processo que pode levar à cassação do vereador Camilo Cristófaro (Avante), denunciado por racismo. Foram 51 votos favoráveis e nenhum contrário. Em sessão no último dia 3, o parlamentar disse que "não lavaram a calçada, é coisa de preto".

A Corregedoria da Casa já havia sido favorável ao relatório de admissibilidade, feito por Elaine Mineiro (PSOL), na última quinta (19). Mas era necessário um debate pelo plenário e o apoio de maioria simples - pelo menos, 28 votos entre os 55 parlamentares.

Para que o parlamentar seja cassado, são necessários dois terços dos votos da Casa, o equivalente a 37 vereadores.

