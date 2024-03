Câmara de SP fará sessão fechada para mostrar suposto material contra padre Júlio Lancellotti

Apoie o 247

247 - Vereadores da Câmara Municipal de São Paulo fazem nesta terça-feira (5) uma reunião fechada com os líderes partidários para discutir a CPI que mira o padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo da Rua. O material, sem autenticidade comprovada, teria o religioso como protagonista. O pároco negou que seja ele na gravação e afirmou se tratar de conteúdo adulterado.

De acordo com informações publicadas nesta segunda (4) pela coluna Painel, o presidente da Casa, Milton Leite (União Brasil), deverá mostrar todo o material relacionado ao caso.

O material foi obtido pelo vereador Rubinho Nunes (União Brasil), autor de um pedido de CPI para investigar ONGs que atuam na capital paulista e teria o religioso como um dos alvos.

