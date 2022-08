Câmara dos Vereadores do Rio cassa o mandato de Gabriel Monteiro

Apoie o 247

247 - Por 48 votos favoráveis e dois contrários, o vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro (PL) teve o mandato cassado nesta quinta-feira (18) após ser denunciado por assédio moral e sexual por funcionários do gabinete dele e por ex-assessores, no mês de março.

Segundo o portal G1, o vereador Chico Alencar (Psol), relator do processo que investigou Gabriel Monteiro no Conselho de Ética da Câmara, leu um trecho do relatório aprovado pelo conselho.

"É um dever de todos os vereadores e vereadoras dessa Casa de leis dar uma resolução para esse caso. (...) Mais do que o discurso, o que vale é o voto. Esse é um momento histórico e gritos histéricos não vão interrompê-lo. A não aprovação do projeto que determina a perda do mandado do vereador Gabriel Monteiro seria uma contribuição para a perpetuação da cultura do estupro e do patriarcado presente em nosso estado", disse Alencar.

