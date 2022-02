Câmera em condomínio gravou militar da Marinha atirando em vizinho

Durval Teófilo Filho, de 38 anos, foi morto ao ser confundido com um bandido, em São Gonçalo. Sargento foi indiciado por homicídio culposo edit

Por Giulia Ventura, Metrópoles - Durval Teófilo Filho, de 38 anos, morto pelo próprio vizinho na porta de casa, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, deixou a comunidade do Capote, há 12 anos, para ter mais segurança em um apartamento na cidade.

O trabalhador foi morto nessa quarta-feira (2/2), na porta do condomínio onde morava, após levar três tiros ao ser confundido com um bandido. O autor dos disparos é seu vizinho, o militar da Marinha Aurélio Alves Bezerra. Câmeras de segurança gravaram o assassinato.

No vídeo, é possível ver o momento em que o sargento chega de carro no portão do condomínio. Durval Teófilo aparece logo em seguida, andando na mesma direção. Ele procura algo em uma bolsa, possivelmente uma chave.

