Camilo Santana defende que Haddad dispute eleição em São Paulo

247 - O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), não pode tratar como uma decisão estritamente pessoal a sinalização de que não pretende disputar cargos eletivos nas eleições deste ano. Segundo Santana, Haddad integra um projeto político mais amplo, conduzido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e deve considerar esse contexto ao definir seu futuro político.

A declaração foi dada em entrevista ao jornal O Globo, divulgada neste domingo (25), e ocorre em meio às articulações do Palácio do Planalto para convencer Haddad a concorrer novamente ao governo de São Paulo, como mostrou a CNN. Em 2022, o atual ministro da Fazenda disputou o segundo turno contra Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas acabou derrotado.

“Haddad cumpriu um papel importante em 2022 e representa algo muito maior. Então não pode se dar ao luxo de querer tomar uma decisão individual. Ele faz parte de um projeto de Brasil, que é liderado pelo presidente Lula”, afirmou Camilo Santana, ao comentar a resistência do colega em voltar às urnas.

O ministro da Educação reforçou que, no caso específico de São Paulo, o PT dispõe de poucos nomes com projeção eleitoral. “No caso de São Paulo, os dois grandes nomes são [Geraldo] Alckmin e Haddad. É questão de missão. Não é querer ou não querer. Muitas vezes precisamos nos colocar à disposição em nome do projeto nacional, independentemente se vamos ser vitoriosos ou não”, acrescentou.

Camilo Santana também indicou que decisões políticas nem sempre correspondem aos desejos individuais e que o compromisso com o projeto coletivo deve prevalecer. “A gente precisa cumprir missões que muitas vezes pessoalmente não quer”, disse. Ao final, demonstrou confiança de que Haddad pode rever sua posição: “Não tenho dúvida de que o Haddad vai se empolgar”.

Apesar da pressão de aliados e do próprio presidente Lula, Fernando Haddad tem reiterado publicamente que não pretende ser candidato em 2026. Na semana passada, o ministro declarou que sua prioridade é se dedicar a um debate mais amplo sobre o futuro do país, especialmente no cenário internacional.

“Disse a Lula, em todas as ocasiões, que não iria me candidatar em 2026, a todos os cargos. Tenho relação pessoal com Lula, o presidente convive com a minha família. Eu tenho ouvido o presidente. Começamos a conversar sobre a minha saída do governo na semana passada e levei as minhas considerações a ele”, afirmou Haddad em entrevista ao portal UOL.

Nos bastidores, segundo informações da CNN Brasil, interlocutores próximos ao presidente e ao ministro avaliam que pesa contra uma eventual candidatura a possibilidade concreta de derrota em São Paulo. Pesquisas de intenção de voto indicam que o atual governador, Tarcísio de Freitas, aparece como favorito à reeleição.

Mesmo diante das especulações e da insistência do Planalto, Haddad voltou a descartar planos eleitorais no curto prazo. “Não estou pensando em cargos políticos. Quero um tempo para discutir um projeto de país no cenário internacional”, reiterou o ministro da Fazenda.