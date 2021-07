Caminhão explode em posto de Rio Claro e deixa pelo menos quatro pessoas feridas (vídeo)

247 - Um caminhão explodiu em um posto de combustíveis na Rodovia Washington Luís, em Rio Claro (SP), na noite desta quarta-feira, 30. A cidade é vizinha de São Carlos, também no interior de São Paulo.

Segundo a Guarda Municipal, quatro pessoas foram socorridas e levadas até uma UPA e outras 14 pessoas tiveram ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros está no local.

“Segundo a GCM, a suspeita é que o caminhão estava carregado com combustível e o deslocamento de ar causado pelas explosões causou danos no posto, no restaurante do local e em casas da região”, informa o G1.

Um caminhão explodiu há pouco em um posto de combustíveis na rodovia Washington Luís, em Rio Claro (SP), deixando pelo menos quatro pessoas feridas. pic.twitter.com/k4sXJX08B9 — Brasil 247 (@brasil247) June 30, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.