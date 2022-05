Caminhoneiros do ES anunciam greve após aumento do preço do diesel

Apoie o 247

247 - O Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Espírito Santo (Sindicam/ES) informou que os caminhoneiros do estado vão paralisar as atividades a partir desta quarta-feira (11) após o aumento no preço do diesel, de 8,87%, em vigor nesta terça. O Sindicam/ES informou que os caminhoneiros autônomos serão os mais afetados pelo reajuste do combustível.

"O Sindicam/ES, a ACA e a Coopercolog, juntamente com os representantes dos caçambeiros, apoiam esse movimento. Entendemos que a situação dos autônomos ficou insustentável depois de tantos reajustes, seja no preço do diesel ou dos insumos que compõem o dia a dia do caminhoneiro", disse o comunicado.

O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, criticou Jair Bolsonaro (PL), nessa segunda-feira (9), após aumento do diesel. A entidade destacou que "a equivocada política de Preço de Paridade de Importação (PPI) é obra nefasta do Executivo". "Ou seja, o PPI não é fixado por lei, como quer fazer crer o Presidente da República", disse.

