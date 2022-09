Campanha de Boulos faz ação para virar votos a favor de Lula nesta terça-feira

"Nossa prioridade número um é eleger Lula no primeiro turno para acabar o quanto antes com a barbárie bolsonarista", disse o candidato a deputado federal Guilherme Boulos edit

Apoie o 247

ICL

247 - A campanha do candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) está preparando uma grande ação, para esta terça-feira (27), visando virar votos para a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na reta final do primeiro turno das eleições de outubro.

De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a campanha diz ter arregimentado mais de mil apoiadores que irão atuar na distribuição de materiais, como panfletos, santinhos e adesivos, em mais de 200 pontos de todo o estado de São Paulo. Ainda segundo a reportagem, foram preparados mais de 5 milhões de materiais gráficos.

Boulos também pretende reeditar o ”Fala na Lata", quadro lançado quando disputou a Prefeitura da capital paulista, em 2020, para apresentar suas propostas aos eleitores que dizem não gostar dele. A ideia atual, porém, visa convencer a parcela dos eleitores indecisos a votar em Lula.

"Nossa prioridade número um é eleger Lula no primeiro turno para acabar o quanto antes com a barbárie bolsonarista", disse Boulos. "Para isso, vamos utilizar todo o acúmulo que tivemos ao longo dessa campanha e investir pesado na mobilização da nossa militância", completou.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.