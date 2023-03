Campos Neto sabota governo Lula e o caminho deve ser sua destituição pelo Senado, diz Lindbergh Farias

Deputado defende pressão no Senado para mudar o ambiente na Casa pela saída do presidente do Banco Central do cargo edit

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) defendeu nesta quinta-feria (23) a saída do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, do cargo, após o BC manter a taxa básica de juros em 13,75%, bloqueando a atividade econôpmica e a retomada do crescimento.

Para Lindbergh, a solução pode ser a destituição de Campos Neto pelo Senado. Em declaração Broadcast, Lindbergh disse que Campos Neto está "sabotando" o governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

A lei de autonomia do Banco Central fixou mandato de quatro anos ao presidente do BC, blindando o chefe da instituição de possíveis interferências políticas. Seu mandato vai até o fim de 2024.

A linha do governo vai ser seguir polarizando com Campos Neto e buscando responsabilizá-lo por uma eventual crise econômica. A ideia é pressionar senadores para começar a mudar o ambiente pela saída de Campos Neto.

Segundo o blog da jornalista Andreia Sadi, o argumento adotado nos bastidores do Palácio do Planalto é de que, hoje, pode não haver votos, mas "senadores também vão sentir a pressão social" com crédito rareando, desemprego, por exemplo, e não vão conseguir segurar - se o BC não mudar de posição.

