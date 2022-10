"Candidato bolsonarista ao governo tentou forjar um Riocentro em SP?", questiona Boulos

Apoie o 247

247 - O deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP) criticou o uso político por apoiadores de Jair Bolsonaro do tiroteio que interrompeu ato de campanha do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas em Paraisópolis (SP) nesta segunda-feira (17).

Pelo Twitter, Boulos questionou se o epidódio não teria sido forjado pelo próprio bolsonarismo. "Impressão minha ou o candidato bolsonarista ao governo tentou forjar um RioCentro aqui em SP?", questionou o parlamentar.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do estado, João Camilo Pires de Campos, uma operação da Polícia Militar acontecia nas redondezas. Entre os resultados, está um suspeito baleado. “Os dados que temos até agora não há indicação de atentado”, disse o secretário, em coletiva.

Mesmo distante da realidade, os bolsonaristas seguem com a narrativa mentirosa nas redes sociais. O primeiro veículo a noticiar os fatos como “atentado” foi a rádio bolsonarista Jovem Pan. Depois disso, as redes sociais foram inundadas com falácias que ligam adversários do presidente e os moradores das favelas ao crime. O mestre em Ciência de Dados da USP Arcelino Neto cruzou dados das contas no Twitter que mais repassaram fake news sobre o tema. Elas foram criadas, em massa, neste mês de outubro. Ele levantou suspeitas de ação coordenada de perfis falsos em torno da desinformação.

