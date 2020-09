Candidato da REDE em Vila Velha (ES) lidera Frente Progressista

Com a campanha eleitoral de 2020 já em curso, formou-se uma ampla aliança progressista com chances de vitória no município de Vila Velha, Espírito Santo edit

247 - De acordo com o presidente da Rede Sustentabilidade de Vila Velha, foi articulada a Frente Progressista Capixaba e com ela a condução do plano que irá apresentar como candidato a prefeito da cidade que é vizinha à capital Vitória. A promessa é de que a Frente Progressista irá reunir “o maior conjuntos de forças do campo da esquerda no Espírito Santo e talvez do Brasil”, com REDE, PT, PV e PCdoB juntos no mesmo bloco e com um candidato único à prefeitura.

Rafael diz que a coligação dos sonhos tem se tornado realidade e que para ficar melhor só se o PSB, partido do atual governador Renato Casagrande, fechar. “Temos conversado e nos aproximado muito. Sabemos que Vila Velha é uma das cidades mais bolsonaristas do Brasil, escolhemos unir forças e mostrar coerência frente ao retrocesso e ao autoritarismo, mas respeitamos as decisões de cada partido.”.

Se em cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo, a união desses partidos parece tarefa impossível, Vila Velha provou o contrário. A afirmação é do senador Fabiano Contarato, da REDE: “Vimos o que aconteceu com outras coligações no Brasil que não conseguiram decolar por conta de impedimentos partidários. A escolha não é pela candidatura da REDE, e sim de um nome que consiga congregar o que todo mundo espera: desenvolvimento econômico e as pautas sociais que estão abandonadas. Além disso, temos a convicção de que é preciso união para irmos mais longe e temos certeza de que Rafael Primo é o nome ideal para Vila Velha.”

