Candidato de Bolsonaro no Espírito Santo, Manato diz que pandemia 'foi uma farsa' (vídeo)

247 - Candidato a governador do Espírito Santo com o apoio de Jair Bolsonaro (PL), Carlos Manato (PL) afirmou nesta quinta-feira (27) que a pandemia de Covid-19 "foi uma farsa", segundo o UOL. A declaração negacionista ocorreu durante debate promovido pela TV Gazeta, afiliada da TV Globo no estado.

Adversário de Manato, Renato Casagrande (PSB) acusou o bolsonarista de "renegar a ciência".

Manato é formado em medicina, mas também defendeu o tratamento precoce contra a doença - baseado em remédios comprovadamente ineficazes contra a Covid e que podem até mesmo provocar efeitos colaterais graves nos pacientes. Ele ainda colocou em dúvida o número de 17 mil capixabas que morreram em decorrência do vírus.

"A pandemia foi uma farsa que vocês fizeram, se tiverem acesso ao relatório da pandemia não vão acreditar no que aconteceu", declarou, criticando em seguida o secretário de Saúde do estado, que "não deixava fazer tratamento precoce" na população.

Casagrande rebateu: "é impressionante porque o senhor é médico e como médico fazendo um discurso contra a ciência é inacreditável. É esse tipo de profissional, formado, que renega a ciência, que induz ao tratamento que não tem eficácia, que diz que foi uma farsa. Pergunta às famílias daqueles que perderam a vida se eles acham isso uma farsa. Nós vivenciamos o pior momento, a ciência veio e resolveu em parte com a vacina".

