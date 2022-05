Candidato do PDT no Rio de Janeiro, Rodrigo Neves condena ataques de Ciro a Lula e diz que ele deveria se espelhar em Brizola

"Lula foi o melhor presidente desde a redemocratização, e não podemos desconsiderar a necessidade de diálogo com as forças democráticas", disse ele edit

247 – O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que disputará o governo do Rio de Janeiro pelo PDT fez uma enfática defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e criticou as agressões que têm sido feitas por Ciro Gomes a ele. "Lula sofreu 'lawfare' (uso indevido dos meios jurídicos), como eu sofri", disse ele, em entrevista ao jornal O Globo. "Ciro é muito preparado e tem dado uma contribuição na agenda pública quando coloca em evidência a questão da desindustrialização e do rentismo. Agora, eu discordo dos ataques pessoais ao ex-presidente Lula. Acho que ele (Ciro) tem que se espelhar um pouco no Brizola de 1989, que foi atacado implacavelmente pelo PT, mas não perdeu o fio da história. Lula foi o melhor presidente desde a redemocratização, e não podemos desconsiderar a necessidade de diálogo com as forças democráticas", acrescentou.

Neves também falou sobre a disputa no Rio e disse ter boas chances de superar o governador Cláudio Castro, do PL, e o deputado Marcelo Freixo, do PSB. "Minha candidatura é irreversível. Já tenho o apoio declarado do Cidadania e do Patriota, e setores do PT, PCdoB, PV e PSB também caminharão conosco. Estão querendo reproduzir no Rio uma polarização artificial. Ao contrário do quadro nacional, as pesquisas espontâneas apontam que quase 80% da população ainda não têm candidato a governador. Eu tenho um baixo índice de conhecimento da população. Em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, onde sabem quem eu sou, vou bem nas pesquisas", afirmou.

"O Freixo é um bom parlamentar, mas nunca se esforçou para adquirir experiência no Executivo. Você entregaria o seu carro para uma pessoa que nunca dirigiu na vida? Ainda mais numa estrada esburacada e perto do precipício", disse Neves. "Acho que o Cláudio Castro tem muito mais coisas a explicar. Houve delações com fatos contra ele", acrescentou o ex-prefeito de Niterói.

