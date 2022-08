Candidato do PSOL vai ao TRE contestar candidatura de Gabriel Monteiro

Apoie o 247

247 - Pré-candidato a deputado estadual, André Barros (PSOL) entrou com um pedido no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) para impugnar a candidatura do vereador Gabriel Monteiro a deputado federal, informou o Uol .

Barros e outros advogados se baseiam no processo que corre no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio contra Monteiro, que é acusado de estupro, assédio moral e sexual e gravar vídeos de sexo com adolescentes.

No entanto, como Monteiro não foi condenado, ele não perdeu seus direitos políticos e sua candidatura já consta na plataforma Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

