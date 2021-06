Cantor Alan Frank é atropelado após participar de “motociata” pró-Bolsonaro

247 - O músico Alan Frank, 48 anos, ex-integrante da banda Polegar, foi atropelado por uma moto no último sábado (12), na cidade de São Paulo, onde apoiadores de Jair Bolsonaro faziam uma “motociata”. Frank teve uma fratura na coluna sendo levado para o Hospital Israelita Albert Einstein. O empresário teve alta no início da tarde desta segunda-feira (14).

Em entrevista ao Notícias da TV, Renan, filho mais velho do artista, falou sobre o encontro do pai com Bolsonaro e do estado de saúde do ex-Polegar. "Ele foi, realmente, na comitiva de manhã e tomou café da manhã com o presidente. Mas não sei se ele foi para esse passeio de moto. Acredito que não. Eu só recebi a ligação de que ele estava no hospital e fui direto para lá. Não tenho detalhes do acidente em si, só do estado de saúde dele", declarou.

Segundo o herdeiro, o pai andava de moto no sábado quando sofreu o acidente. No hospital, médicos informaram que ele não passará por cirurgia. Depois foi liberado para recuperação em casa e, em breve, deve iniciar fisioterapia.

"Mas ele ficou bastante preocupado. Principalmente, quando teve a notícia de que havia fraturado a coluna, que é coisa séria. Ele ficou com medo, que talvez pudesse ter sequela e não andar. Depois, ele passou com um especialista e um ortopedista e soube que era a fratura do processo transverso e que precisaria só de repouso. Agora ele está com bastante dor e inchaço. Mas está bem", disse Renan.

