Cantor Belo é preso no Rio de Janeiro por show no Complexo da Maré

O cantor Belo foi preso pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O artista está sob investigação por conta de show realizado no último dia 13, no Complexo da Maré, localizado na Zona Norte do Rio edit

247 - O cantor Marcelo Pires Vieira, o Belo, foi preso nesta quarta-feira (17) pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), da Polícia Civil do Rio de Janeiro por conta da realização de um show no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, apesar das proibições de aglomeração devido à pandemia.

O evento foi realizado numa Escola Municipal do Parque União, no último dia 13, e não teve autorização da Secretaria Municipal de Saúde. A polícia também investiga a invasão da unidade escolar. Isso porque as autoridades do Rio de Janeiro afirmam que a escola foi invadida e teria a participação do chefe do tráfico na região..

Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. Uma das buscas foi na sede da empresa que organizou o evento, a produtora Série Gold.

“Fizemos o show seguindo todos os protocolos. Não temos controle do geral. Isso nem os governantes têm. As praias estão lotadas, transportes públicos, e só quem sofre as consequências são os artistas. Que foi o primeiro segmento a parar, e até agora não temos apoio de ninguém sobre a nossa retomada. Sustentamos mais de 50 famílias”, disse Belo ao G1.

O artista já foi preso em outras duas ocasiões. O músico foi condenado no dia 30 de dezembro de 2002 a seis anos de prisão, acusado de associação para o tráfico depois de, segundo a polícia, negociar drogas e armas pelo telefone com um traficante. Na ocasião, ficou preso por cerca de um mês e conseguiu, após entrar com um recurso, o direito de responder em liberdade.

