Caoa desistiu de comprar a fábrica da Ford, diz João Doria

247 - O governador de São Paulo, João Doria, informou nesta segunda-feira 13 que a Caoa desistiu de comprar a montadora Ford, de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que suspendeu suas atividades em outubro.

"Nós não desistimos do tema da Ford ainda. Há um entendimento novo com dois fabricantes chineses, entendimentos que estão em curso. Não temos propagado até para que eles possam seguir com tranquilidade, sem a pressão do tempo", afirmou Doria, depois de participar de um evento na capital paulista.

"Caoa não foi possível viabilizar neste caso específico, mas a Caoa deve anunciar agora em 2020 um novo e forte investimento com um fabricante chinês na indústria automobilística aqui em São Paulo", acrescentou.