Capital paulista inicia vacinação em pessoas de 60 a 62 anos com vacina Pfizer

247 - Profissionais de saúde da cidade de São Paulo começam, a partir desta quinta-feira (6), a vacinar pessoas com idades entre 60 e 62 anos. A imunização, antecipada na comparação com a maioria dos municípios do estado, utilizará as primeiras 135,7 mil doses produzidas pela farmacêutica Pfizer (EUA), que chegaram à capital na quarta-feira (4).

A prefeitura anunciou a reabertura dos pontos de drive thru espalhados pela capital e vacinação em postos especiais montados em igrejas, em praças, em supermercados e em farmácias. A informação foi publicada pela CNN Brasil.

O governo estadual recomendou a realização do pré-cadastro no site Vacina Já, para diminuir o tempo de atendimento a partir do fornecimento de dados.

