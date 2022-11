Cariocas se aglomeram para entrar na barca da ponte Rio-Niterói (vídeo)

Segundo a concessionária, as barcas vão funcionar de madrugada se fechamento da Ponte Rio-Niterói persistir edit

247 - Centenas de pessoas se aglomeram na plataforma de embarque da barca para atravessar entre o Rio de Janeiro e Niterói, por causa da batida de um navio à deriva contra a ponte Rio-Niterói no início da noite desta segunda-feira (14).

A concessionária CCR Barcas, que faz o transporte de passageiros via mar, emitiu comunicado na noite desta segunda-feira (14) informando que, caso a Ponte Rio-Niterói permaneça fechada, vai operar durante a madrugada na linha Arariboia (Rio-Niterói-Rio).

As viagens serão feitas de hora em hora em ambos sentidos, e com a concessionária preparada para atender o aumento da demanda, com a realização de viagens extras.

A ponte Rio-Niterói é a principal via de ligação da cidade do Rio de Janeiro com municípios como Niterói e São Gonçalo, e da Região dos Lagos.

Veja imagens do embarque na plataforma:

