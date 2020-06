Carla Zambelli apaga postagem em que elogiava currículo de Decotelli, o novo ministro da Educação

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) apagou do Twitter uma postagem do dia 25 em que elogiava o currículo do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli. A parlamentar repostou uma publicação de Jair Bolsonaro em que divulgava supostos títulos do novo ministro, como um doutorado pela Universidade de Rosário (Argentina) e um pós-doutorado pela Universidade de Wuppertal (Alemanha).

"E aí, @tabataamaralsp – vai ter 'coragem' de criticar o novo ministro? Sabia que ele não precisou de cota para conseguir este currículo?", havia tuitado a parlamentar.

Nesta segunda-feira (29), a postagem da bolsonarista sobre o novo ministro já não estava mais disponível.

Reprodução

O reitor da Universidade de Rosário informou que Decotelli cursou o doutorado na instituição, mas reprovou no trabalho final e, por isso, não possui o título. A Universidade de Wuppertal informou que não reconhece o pós-doutorado citado pelo novo ministro.

Decotelli também vem sendo acusado de plágio em sua tese de mestrado na Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As fraudes no currículo levaram o Palácio do Planalto optar pelo adiamento da posse do ministro.

