Carla Zambelli diz que ação contra fake news é "tentativa de calar a direita"

A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) criticou a suspensão de contas no Twitter determinada pelo STF. "É uma tentativa de calar a direita. Qual a verdadeira intenção por trás disso?", questionou. "Querem nos afastar da possibilidade de estarmos no poder" edit

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes de suspender contas ligadas a bolsonaristas alvos do inquérito que apura a disseminação de fake news.

"A quem a gente vai recorrer?", questionou a parlamentar. "É uma tentativa de calar a direita. Qual a verdadeira intenção por trás disso? Será que, em última análise, nós todos da direita não seremos calados até 2022 para que não tenhamos como colocar gente no Congresso? O que eu venho pensando é só isso", complementou. "Querem nos afastar da possibilidade de estarmos no poder".

Entre os alvos de decisão tomada pelo Supremo estão a ativista Sara Giromini (Sara Winter), o dono das Lojas Havan, Luciano Hang, e o blogueiro Allan dos Santos.

Moraes afirmou que "o bloqueio de contas em redes sociais, tais como Facebook, Twitter e Instagram, dos investigados apontados no item anterior '1', necessário para a interrupção dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática".

A quem a gente vai recorrer? pic.twitter.com/ctDqj4Qi8Q — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) July 24, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.