Carla Zambelli diz que Bolsonaro pode usar artigo 142 para dar golpe e fechar Congresso e STF

A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou que Jair Bolsonaro pode recorrer ao artigo 142 da Constituição, seguindo a interpretação do jurista Ives Gandra Martins, que vê a possibilidade de uma intervenção militar caso um Poder invada competências do outro edit

247 - A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou que Jair Bolsonaro pode recorrer ao artigo 142 da Constituição, seguindo a interpretação do jurista Ives Gandra Martins, que vê a possibilidade de uma intervenção militar caso um Poder invada competências do outro. De acordo com a parlamentar, senadores, deputados federais, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a OAB são contra a interpretação dela porque invadem atribuições do Executivo. A entrevista foi concedida à coluna de Guilherme Amado.

A congressista aproveitou para dizer que o STF derrubará na votação de amanhã o inquérito das fake news, em que ela foi convocada para depor. Também criticou o ex-ministro Sérgio Moro, seu padrinho de casamento.

"Se pudesse voltar atrás, ele não teria sido nosso padrinho. No caso do Moro, seria incapaz de gerar maldade ou falta de educação para com ele. Sempre fui uma das pessoas que mais apoiou o juiz e, como deputada, o ministro Moro", disse.

"Nunca imaginava que ele pudesse usar uma conversa nossa para falar algo que o presidente tinha falado sobre ele. Achei ruim, falta de ética e de sensibilidade. Olho minhas fotos e não queria vê-lo ali. Agora olho isso, e até pedi para editar, porque assisto e não vejo verdade. É uma pena. Eu faria diferente, não teria convidado ele", continuou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.