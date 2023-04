Carlos Bolsonaro abandona redes do pai, diz que foi tratado como rato — e comete erro crasso de português

Apoie o 247

247 – O vereador Carlos Bolsonaro, que chefiou o chamado "gabinete do ódio" durante o governo de seu pai Jair, abandonou o comando das redes sociais do ex-presidente e cometeu um erro crasso de português, ao escrever a palavra exceção como "excessão". Confira o desabafo do vereador conhecido como Carluxo:

"Após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de Jair Bolsonaro, informo que muito em breve chegará o fim deste ciclo de vida VOLUNTARIADO. Pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade e isso não é excessão (sic) aqui. Pretendo entrar em novo ciclo de vida com foco pessoal. Difícil ficar sozinho anos e ser tratado de modo que nem um rato mereceria. Anos de muita satisfação pessoal e tenho certeza que de muita valia para pessoas boas e também às mais ingratas e sonsas. Não sairei sem avisar. Até lá tentarei me manter como sempre, sozinho, mas com muita energia. Não acredito mais no que me trouxe até aqui, mas torço para que tudo dê certo para todos! Nada impulsivo, apenas justo e olhando pra frente em numa nova fase de vida! Seguem os dias!", escreveu ele em suas redes.

