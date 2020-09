Carlos Bolsonaro comprou imóvel de R$ 150 mil com dinheiro vivo aos 20 anos

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) comprou um apartamento por R$ 150 mil com dinheiro vivo, em 2003, quando tinha apenas 20 anos. Atualmente o valor corresponde a R$ 366 mil, corrigidos pelo IPCA. Embora não seja crime, transações em espécie costumam ser utilizadas para dificultar o rastreamento e esconder a origem ilegal do dinheiro edit

247 - O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) comprou um apartamento por R$ 150 mil com dinheiro vivo, em 2003, quando tinha apenas 20 anos. Atualmente o valor corresponde a R$ 366 mil, corrigidos pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). O filho de Jair Bolsonaro declarou que o imóvel valia R$ 205 mil, na eleição de 2016. A compra do apartamento foi a primeira aquisição imobiliária do parlamentar, que também está sendo investigado por supostamente se apropriar dos salários de funcionários "fantasmas" na Câmara Municipal. Embora não seja crime, transações em espécie costumam ser utilizadas para dificultar o rastreamento e esconder a origem ilegal do dinheiro.

O imóvel, localizado na Tijuca (RJ), é um dos três que compunham a declaração de bens apresentada pelo vereador em 2016 à Justiça Eleitoral. Os outros são em Copacabana e no Centro, que valeriam, há quatro anos, R$ 85 mil e R$ 180 mil, respectivamente, de acordo com informações publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo.

A escritura apontou que o apartamento de Copacabana, comprado em 2009 por R$ 70 mil, foi pago por transferência eletrônica. O pagamento do imóvel do Centro foi dividido entre um sinal de R$ 40 mil em formato não especificado, R$ 120 mil por meio de transferência no fechamento do negócio e R$ 20 mil em uma nota promissória.