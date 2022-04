Carlos Bolsonaro processa Fábio Porchat por danos morais

Apoie o 247

247 - O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) decidiu processar Fábio Porchat após o comediante afirmar que os filhos de Jair Bolsonaro são "corruptos".

A ação pediu uma indenização de R$ 48.480,00 e que, se o humorista perder o processo, deverá se retratar publicamente e retirar as postagens.

Em postagem no Twitter, no dia 8 de março, o humorista escreveu: "vocês criticam as ações do presidente Bolsonaro, mas pensa: se você fosse miliciano, corrupto, isolado no poder, tentando aparelhar o estado pra proteger seus filhos corruptos, sem apoio da população, negacionista, você não faria o mesmo? #Empatia", disse.

Vocês criticam as ações do presidente Bolsonaro, mas pensa: se você fosse miliciano, corrupto, isolado no poder, tentando aparelhar o estado pra proteger seus filhos corruptos, sem apoio da população, negacionista, você não faria o mesmo? #Empatia CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Fabio Porchat (@FabioPorchat) September 8, 2021

