Carlos Bolsonaro sugere investigação sobre o documentário que desmonta a farsa da "facada" de Juiz Fora

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O vereador Carlos Bolsonaro, que é um dos investigados no inquérito sobre fake news conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, reagiu ao documentário "Bolsonaro e Adélio – uma fakeada no coração do Brasil" , que desmonta a farsa sobre a "facada de Juiz de Fora", ocorrida em 6 de setembro de 2018.

“Teremos inquéritos ou algo na linha que qualquer um tem visto?”, questionou em seu twitter, insinuando que o documentário do repórter investigativo Joaquim de Carvalho contenha fake news. Ao contrário disso, Joaquim demonstra, com riqueza de detalhes, vários pontos da farsa montada em Juiz de Fora, e também depois do evento, para garantir a eleição de Jair Bolsonaro. Joaquim também revela que os seguranças que protegeram Adélio Bispo de Oliveira, e não Bolsonaro, foram promovidos e aponta a relação entre o próprio Adélio e Carlos Bolsonaro, confirmada pela irmã do suposto autor da "facada".

Após sua investigação, Joaquim de Carvalho, um dos jornalistas mais respeitados do Brasil, não tem dúvida de que o caso precisa ser reaberto. "Carlos Bolsonaro deve ser investigado como um dos principais mentores da farsa", diz ele. Da mesma forma, o deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), que apoiou Jair Bolsonaro em 2018 e foi a Juiz de Fora no dia do evento, hoje diz ter certeza de que Bolsonaro forjou a facada .

PUBLICIDADE

Confira o tweet de Carlos Bolsonaro e assista ao documentário:

Da série Fakenews: “teremos inquéritos ou algo na linha que qualquer um tem visto?” pic.twitter.com/vebzdTKZ01 PUBLICIDADE September 12, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE