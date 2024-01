Carlos Jordy: Justiça rejeita queixa- crime de deputado indiciado em inquérito das milícias

Apoie o 247

247 - O Ministério Público (MP-RJ) e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) rejeitaram e arquivaram a queixa-crime por injúria movida pelo deputado federal Carlos Jordy (PL) contra o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT). O parlamentar foi condenado a pagar as custas do processo. A audiência aconteceu nessa terça-feira (23).

Um partidário do parlamentar de extrema-direita agrediu verbalmente o ex-prefeito, que em sua defesa rebateu "associando Jordy a milicianos", em julho do ano passado. A informação foi publicada na coluna de Ancelmo Gois.

O deputado Carlos Jordy foi alvo de operação sobre o 8 de janeiro. Policiais federais apuram o envolvimento de incitadores, planejadores e financiadores dos atos golpistas que aconteceram em Brasília (DF). O deputado também foi indiciado no inquérito das milícias digitais e das fake news.

