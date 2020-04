Carreatas pedem a reabertura do comércio no Rio e em São Paulo (vídeo)

Manifestantes do Rio e de São Paulo pedem o fim do chamado isolamento horizontal e a adoção do isolamento vertical, onde se isolam somente idosos, diabéticos, cardíacos e pessoas com algum comprometimento pulmonar. Essas medidas foram defendidas por Jair Bolsonaro edit

Agência Sputnik - Um grupo de motoristas fez uma carreata neste sábado (18) no Rio de Janeiro para pedir a reabertura do comércio, parcialmente fechado devido a decretos de isolamento para conter o coronavírus.

A manifestação foi convocada pelas redes sociais. Dezenas de carros e motos circularam fazendo um buzinaço.

No Rio de Janeiro, a manifestação circulou pelos bairros de Copacabana e Flamengo. A praia de Icaraí, na cidade de Niterói, também recebeu alguns manifestantes.

Em um determinado momento, um homem em um carro de som chamou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de "ditador" e pediu para que as pessoas voltem aos postos de trabalho, o que contraria as recomendações do Ministério da Saúde.

Em São Paulo,​ os manifestantes se concentraram em frente ao Quartel General do Exército, Comando da 2ª Região Militar, próximo ao Parque do Ibirapuera, na zona sul da cidade. Eles pedem a saída de João Doria do governo de São Paulo e criticam o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

​​Eles pedem o fim do chamado isolamento horizontal e a adoção do isolamento vertical, onde se isolam somente idosos, diabéticos, cardíacos e pessoas com algum comprometimento pulmonar. Essas medidas já foram defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro.

ATUALIZAÇÃO | MANIFESTAÇÃO: neste momento, grupo segue em deslocamento pela Av Vieira Souto, sentido Leblon. PM e GM atuam no local. #zonasul pic.twitter.com/8A01UzwYGt — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) April 18, 2020

