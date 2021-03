Carreta com oxigênio sofre acidente em Petrópolis e forma névoa branca na pista (foto)

247 - Uma carreta com oxigênio tombou na Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 22, e formou névoa branca na pista. O gás oxigênio armazenado na carga acabou vazando e se espalhou.

De acordo com a concessionária Concer, que administra a BR-040, a praça de pedágio no sentido Juiz de Fora foi interditada, com 1 km de retenção, mas a pista no sentido Rio de Janeiro opera normalmente.

O oxigênio que vazou deste caminhão seria levado para hospitais. A informação foi confirmada pela PRF. O acidente aconteceu na Serra de Petrópolis, hoje pela manhã. Duas pessoas levemente feridas. pic.twitter.com/TTObay2Y5h March 22, 2021

