Carro do deputado Flavio Serafini, do PSOL, é atingido por tiro durante perseguição policial

Apoie o 247

ICL

247 - O carro do deputado estadual Flavio Serafini (PSOL-RJ) foi atingido por um tiro na madrugada de sábado (21) em frente ao Armazém Utopia, no centro do Rio de Janeiro. De acordo com o parlamentar, o disparo atingiu a porta do lado do carona do veículo que é blindado. Uma pessoa que estava no interior do veículo aguardando o deputado não se feriu.

Ainda de acordo com Serafini, o carro foi atingido em meio a uma perseguição policial, quando os agentes tentavam capturar suspeitos pelo roubo de um aparelho celular.

O parlamentar usou as redes sociais para criticar a ação policial e afirmar ser "inaceitável que a nossa política de segurança seja orientada ao confronto nos fazendo vivenciar situações onde vidas são ceifadas em nome de aparelhos celulares e de uso desnecessário de força. Dessa vez a blindagem salvou um inocente de um tiro disparado pela própria polícia, mas muitas vezes o desfecho é trágico”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja postagem de Flavio Serafini.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE