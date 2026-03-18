Cartaz em posto da prefeitura insulta moradores de cidade vizinha no interior de Minas

247 - Um cartaz com conteúdo considerado discriminatório afixado em uma unidade da prefeitura de Contagem provocou repercussão e indignação nas redes sociais. O caso foi divulgado pela CNN Brasil e mobilizou entidades jurídicas e moradores da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A mensagem, colocada em uma parede atrás dos guichês de atendimento, continha a frase “Não confiar em gente de Neves”, em referência aos moradores de Ribeirão das Neves, cidade vizinha localizada a cerca de 30 quilômetros. A situação foi interpretada como um exemplo de discriminação territorial em ambiente público.

Diante da repercussão, a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da subseção de Ribeirão das Neves, emitiu nota de repúdio e classificou o episódio como incompatível com os princípios constitucionais. A entidade destacou que o conteúdo fere valores como dignidade da pessoa humana, igualdade e o combate a qualquer forma de discriminação.

A presidente da subseção, Valdilene de Jesus, ressaltou que atitudes desse tipo reforçam estigmas sociais e prejudicam a convivência entre cidadãos, especialmente em espaços institucionais. Segundo a OAB, a população de Ribeirão das Neves é formada por trabalhadores que contribuem ativamente para o desenvolvimento da região, o que torna inaceitável a reprodução de preconceitos em órgãos públicos.

Após tomar conhecimento do caso, a entidade informou ter encaminhado ofícios a órgãos competentes solicitando a apuração dos fatos e a eventual responsabilização dos envolvidos, caso seja confirmada a autoria da mensagem.

A instituição também reafirmou seu compromisso com a defesa dos direitos humanos e da justiça social.O episódio gerou reações divergentes nas redes sociais.

Em uma das manifestações, uma moradora afirmou: "não me senti ofendida, achei foi engraçado, todos deveriam levar na esportiva, e 'zoar' eles (moradores da cidade vizinha) e pronto". Em contrapartida, outros usuários apoiaram a posição da OAB, classificando o caso como inaceitável. Um internauta declarou que "o que aconteceu foi inadmissível".

Procuradas, as prefeituras de Contagem e de Ribeirão das Neves ainda não haviam se pronunciado oficialmente até a última atualização do caso. Enquanto isso, o episódio segue sob análise e amplia o debate sobre preconceito territorial e a responsabilidade de agentes públicos na garantia de um atendimento respeitoso e igualitário.