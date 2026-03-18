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      Cartaz em posto da prefeitura insulta moradores de cidade vizinha no interior de Minas

      OAB cobra apuração após mensagem ofensiva contra moradores ser exibida em repartição municipal

      Um cartaz colocado em uma repartição da prefeitura de Contagem (MG) tem causado polêmica nas redes sociais (Foto: Reprodução)

      247 - Um cartaz com conteúdo considerado discriminatório afixado em uma unidade da prefeitura de Contagem provocou repercussão e indignação nas redes sociais. O caso foi divulgado pela CNN Brasil e mobilizou entidades jurídicas e moradores da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

      A mensagem, colocada em uma parede atrás dos guichês de atendimento, continha a frase “Não confiar em gente de Neves”, em referência aos moradores de Ribeirão das Neves, cidade vizinha localizada a cerca de 30 quilômetros. A situação foi interpretada como um exemplo de discriminação territorial em ambiente público.

      Diante da repercussão, a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da subseção de Ribeirão das Neves, emitiu nota de repúdio e classificou o episódio como incompatível com os princípios constitucionais. A entidade destacou que o conteúdo fere valores como dignidade da pessoa humana, igualdade e o combate a qualquer forma de discriminação.

      A presidente da subseção, Valdilene de Jesus, ressaltou que atitudes desse tipo reforçam estigmas sociais e prejudicam a convivência entre cidadãos, especialmente em espaços institucionais. Segundo a OAB, a população de Ribeirão das Neves é formada por trabalhadores que contribuem ativamente para o desenvolvimento da região, o que torna inaceitável a reprodução de preconceitos em órgãos públicos.

      Após tomar conhecimento do caso, a entidade informou ter encaminhado ofícios a órgãos competentes solicitando a apuração dos fatos e a eventual responsabilização dos envolvidos, caso seja confirmada a autoria da mensagem.

      A instituição também reafirmou seu compromisso com a defesa dos direitos humanos e da justiça social.O episódio gerou reações divergentes nas redes sociais.

      Em uma das manifestações, uma moradora afirmou: "não me senti ofendida, achei foi engraçado, todos deveriam levar na esportiva, e 'zoar' eles (moradores da cidade vizinha) e pronto". Em contrapartida, outros usuários apoiaram a posição da OAB, classificando o caso como inaceitável. Um internauta declarou que "o que aconteceu foi inadmissível".

      Procuradas, as prefeituras de Contagem e de Ribeirão das Neves ainda não haviam se pronunciado oficialmente até a última atualização do caso. Enquanto isso, o episódio segue sob análise e amplia o debate sobre preconceito territorial e a responsabilidade de agentes públicos na garantia de um atendimento respeitoso e igualitário.

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