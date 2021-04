Casa de empresário investigado por fake news foi cogitada para almoço de Bolsonaro com mulheres

Um almoço na casa do investidor bolsonarista Otávio Fakhoury, investigado no STF no inquérito das fake news, foi organizado pelas empresárias Karin Miskulin, da startup Brasil Ideias, e Vivian Kherlakian, esposa de Fakhoury. Jair Bolsonaro deve comparecer com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e com as três ministras de seu governo edit

247 - Jair Bolsonaro havia marcado um almoço com 40 empresárias na casa do investidor bolsonarista Otávio Fakhoury. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal (STF), Fakhoury seria um dos financiadores de rede bolsonarista de ataques virtuais contra oposicionistas.

O evento aconteceria na sexta-feira (30), em São Paulo, porém mudou de localização após o número de convidadas aumentar de 25 para 40, de acordo com informações publicadas pela coluna de Mônica Bergamo. O encontro aconteceria na área externa da casa do empresário, mas, devido à ameaça de chuva, foi cancelado, o que transferiu o encontro para o Palácio Tangará.

O almoço foi organizado pelas empresárias Karin Miskulin, da startup Brasil Ideias, e Vivian Kherlakian, esposa de Fakhoury.

Bolsonaro deve comparecer com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e com as três ministras de seu governo: Damares Alves (Mulher e Direitos Humanos), Tereza Cristina (Agricultura) e Flávia Arruda (Secretaria de Governo).

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.