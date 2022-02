Casa histórica da Princesa Isabel em Petrópolis é atingida por chuvas (vídeo)

Apoie o 247

Métropoles - Endereço da cidade foi atingido e força da água derrubou um muro e parte da proteção; o Iphan informou que fará vistoriaA antiga casa da Princesa Isabel, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, não escapou da destruição causada pela chuva que atingiu a cidade nessa terça-feira (15/2). Um muro e as grades da residência, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), foram derrubados pela força da água.

O temporal que causou a tragédia no município deixou, ao menos, 80 mortos. Veja o vídeo de como ficou o imóvel:

