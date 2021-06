Casal acusado de racismo contra jovem negro no Leblon diz que não abordou rapaz “em razão da cor da pele”

Portal Fórum - O casal Mariana Spinelli e Tomás Oliveira, acusado de racismo e calúnia por ter interpelado um jovem negro na porta do Shopping Leblon, na Zona Sul do Rio, no último sábado (12), prestou depoimento nesta quinta-feira (17) à delegada Natacha Alves de Oliveira, titular da 14ª DP (Leblon). O casal declarou que não abordou Matheus “em razão da cor da pele” do jovem e disse que teriam o mesmo comportamento caso se tratasse de uma pessoa branca.

Já o instrutor de surf Matheus Ribeiro afirmou em seu depoimento acreditar que o fato só tenha acontecido por ele ser negro. De acordo com ele, não ocorreram ofensas expressas de caráter racial, mas disse ter se sentido triste, indignado e com raiva porque Mariana e Tomás já chegaram o “acusando” pelo furto e, em momento algum, disseram que tinham acabado de ser vítimas de um crime.

Igor Martins Pinheiro, de 22 anos, foi preso pela Polícia Civil como autor do roubo da bicicleta elétrica. Ele foi reconhecido por um segurança do Shopping Leblon que prestou depoimento na delegacia, de acordo com a polícia.

