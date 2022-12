Casal de manicure e militar recebeu R$ 738 mil da Uerj por pesquisas

Apoie o 247

ICL

247 - O escândalo de cabide de emprego da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) ganhou mais um capítulo. Reportagem do Uol revela que um casal formado por uma manicure e um militar reformado, ambos sem qualquer referência acadêmica, recebeu R$ 738 mil da Uerj entre os anos de 2021 e 2022 para pesquisas.

“Para Marilândia de Souza Lima, de 64 anos, foram 29 pagamentos com dinheiro público, num total de R$ 378 mil, para atuar em dois projetos de pesquisa; seu marido Joaquim Andrade dos Santos, 85, ganhou R$ 360 mil”, diz trecho da reportagem.

De acordo com a reportagem, Marilândia atende todas as quintas e sextas num salão em Copacabana, na zona sul do Rio. Já o militar precisa do auxílio de uma cuidadora para realizar suas atividades cotidianas desde que foi atropelado em agosto deste ano.

Em nota, a Uerj afirma que Marilândia possui formação técnica completa em gestão de empresas e que Santos foi gestor de superintendência do CML (Comando Militar do Leste). "Ambos realizaram atividades presenciais e remotas" relativas aos projetos, diz a nota.

Este, portanto, é mais um caso do cabide de emprego da Uerj. Grupos de parentes chegaram a ganhar juntos até R$ 1 milhão em um ano, mostra investigação feita pelo UOL Notícias ao longo de dois meses.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.