Casal morre em Nova Ponte após colocar churrasqueira dentro do quarto para se proteger contra o frio

247- Um casal foi encontrado morto na manhã desta desta quinta-feira (19) em Nova Ponte. A suspeita é de que eles tenham sido asfixiados pela fumaça de uma churrasqueira. Os corpos foram encontrados por uma das filhas das vítimas, de 14 anos. A reportagem é do portal G1.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a primeira suspeita era de que o casal havia realizado um churrasco na noite de quarta-feira (18) e depois guardado a churrasqueira, ainda com brasas, dentro de casa antes de dormir.

No entanto, conforme o delegado Roberto Nazário, a churrasqueira foi colocada dentro do quarto como tentativa deles se protegerem do frio. Um recipiente com carvão também foi deixado no quarto dos filhos, a adolescente de 14 anos, e um menino, de 9.

Ocorrência

De acordo com a ocorrência, a PM foi acionada por uma das filhas de Edwin Luisi de Medeiros Silva de 40 anos e Silvana Vieira da Silva, de 39. Aos militares, a adolescente afirmou que tentou acordar os pais por várias vezes, mas nenhum deles acordou. Por isso, ela ligou para a Polícia Militar.

Os militares que atenderam o chamado encontraram o pai caído no chão e a mãe deitada na cama. Em seguida, acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou técnicas de reanimação, sem sucesso. Os óbitos foram confirmados ainda no local.

Suspeita

Ainda conforme a ocorrência, no quarto do casal havia uma churrasqueira com brasas ainda acesas sobre uma mesa, e no quarto dos filhos foi encontrado um outro recipiente com brasas. A adolescente contou aos militares que os pais ingeriram bebida alcoólica na noite de quarta-feira (18) e foram para o quarto por volta das 23h.

Segundo ela, por volta da meia-noite, os irmãos, que estavam acordados, ouviram um barulho parecido com alguém caindo. Pouco antes das 3h, a adolescente também foi chamada pelo irmão, dizendo que estava com fortes dores de cabeça. A garota informou que deu um remédio a ele e tentou chamar os pais através da porta do quarto. Como não houve resposta, ela saiu da casa e conseguiu abrir a janela pelo lado de fora, tentando acordá-los.

“No primeiro contato com o local, foi encontrada a churrasqueira no quarto do casal. As informações que recebemos é que acenderam ela para tentar se aquecer no frio. Eles também colocaram uma bandeja com carvão dentro do quarto das crianças. A criança de 9 anos passou mal e teve dor de cabeça. A menina de 14 anos o atendeu, dando remédio e tentou bater na porta para acordar os pais para informar que o irmão não estava se sentindo bem. Como os pais permaneceram em silêncio, ela achou estranho", disse o delegado Roberto Nazário.

De acordo com a PM, a adolescente relatou que os pais acenderam carvão e mantiveram as janelas e portas fechadas na tentativa de amenizar o frio. Outra filha do casal, de 21 anos, que não mora na residência, foi informada sobre a morte dos pais.

