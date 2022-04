Caso Flordelis: júri condena quatro acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal do Júri de Niterói absolveu Carlos Ubiraci Francisco da Silva , filho adotivo da ex-deputada federal Flordelis pela morte do pastor Anderson do Carmo, mas o condenou a uma pena de 4 anos e seis meses de prisão em regime semiaberto por associação criminosa.

Devido ao caso envolver um grande número de réus, Flordelis só será julgada no dia 9 de maio juntamente com outros três acusados pelo crime. O julgamento dos acusados, iniciado nesta terça-feira (12), durou 21 horas.

Os outros três acusados que sentaram no banco dos réus nesta terça-feira e quarta-feira , Adriano dos Santos Rodrigues (filho biológico de Flordelis), Marcos Siqueira Costa (ex-policial militar) e Andrea Santos Maia (mulher de Marcos Siqueira), foram condenados pela Corte por uso de documento falso duas vezes e por associação criminosa armada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o G1, o assistente de acusação e advogado de defesa da família de Anderson, ângelo Máximo, prometeu recorrer da sentença. “Para reverter essa absolvição, anular a sentença em relação ao Carlos e trazer ele a um novo julgamento perante ao tribunal do júri de Niterói”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE