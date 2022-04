Caso Henry Borel: Justiça do Rio manda soltar Monique Medeiros, com uso de tornozeleira

De acordo com o Judiciário, Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, só pode falar com familiares ou advogados. Também está impedida de fazer publicações em redes sociais edit

247 - A juíza Elizabeth Louro, da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, ordenou nesta terça-feira (5) que Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, seja solta com uso de tornozeleira eletrônica. Monique é ré, junto com o ex-vereador Jairo Santos Souza, o Dr. Jairinho, no processo que investiga a morte do menino de 4 anos em março de 2021, alvo de agressões. O casal foi preso em 8 de abril de 2021.

De acordo com o portal Uol, foi decidido que Monique só pode falar com familiares ou advogados. Ela está impedida de fazer publicações em redes sociais. Na decisão, a juíza citou ameaças que a mãe de Henry relatou estar sofrendo na cadeia. "O ambiente carcerário, no que concerne à acusada Monique, não favorece a garantia da ordem pública", disse a magistrada.

A juíza afirmou que a soltura de Monique não ameaça o curso de processo. "Não vislumbro, razoavelmente, a possibilidade de a requerente exercer qualquer tipo de influência sobre qualquer das testemunhas supostamente antes coagidas", disse.

Laudo e denúncias

Os laudos periciais apontaram 23 lesões no corpo do menino. Também mostrou que Henry morreu em consequência de hemorragia interna e laceração no fígado causada por ação contundente.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou Jairinho, em maio do ano passado, por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunha. Monique foi denunciada pelos crimes de homicídio triplamente qualificado na forma omissiva, tortura omissiva, falsidade ideológica e coação de testemunha.

