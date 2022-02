Ao falar sobre o caso Henry Borel, Monique relata crise de ciúmes de Jairinho: 'acordei sendo enforcada'

Apoie o 247

247 - Mãe do menino Henry Borel, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva está sendo interrogada nesta quarta-feira (9) no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e apontou que o ex-vereador Jairo Souza dos Santos Júnior, o Dr. Jairinho, tinha ciúmes do engenheiro Leniel Borel, ex-marido dela.

"Acordei sendo enforcada por ele na cama ao lado do meu filho. Eu nem sabia o motivo. Ele jogou o celular em mim e falou. 'Você está dando mole para o seu marido'. Eu o chamava de Lê, ele me chamava de Nique. Esse era o grande problema da história", disse. O teor do depoimento foi publicado pelo portal G1.

"Ele tinha a localização do meu celular, porque já que a gente não conseguia se ver, ele queria ter um pouco de controle do que eu estava fazendo, já que ele tinha muito ciúme do Leniel, que tinha livre acesso à casa", complementou.

De acordo com ela, "Jairinho disse que era muito controlador". "Ele disse que nos outros relacionamentos ele também era assim. Ele sempre tinha um motivo para me culpar", afirmou.

"Ele começou a se mostrar uma pessoa com altos e baixos dentro de casa. Pediu para apagar fotos no meu Instagram que não eram apropriadas. Ele falou que eu mandasse embora meu personal trainer e meu preparador físico. Resolvi contratar um professor de futevôlei, e ele não aceitou porque era um homem. Também falou para eu trocar de academia, porque tinha muito jovem", disse ela.

Sobre a criança, a professora disse 'foi o filho mais maravilhoso que eu poderia ter: um menino dócil, carinhoso, inteligentíssimo, uma criança feliz, sorridente". "Ele foi a criança mais maravilhosa que eu já tive o prazer de conhecer. Meu filho era realmente uma criança especial, ele era realmente um anjo", continuou. "Ele era lindo".

