Caso Vitória: alunos protestam no após jovem com autismo sofrer bullying e ser atacada dentro de sala (vídeo)

247 - Um caso de uma jovem autista sendo humilhada por “colegas” dentro de sala de aula na cidade de Natividade, no estado do Rio, viralizou nas redes e gerou uma onda de revolta.

A menina vítima das agressões é órfã e tem autismo, de acordo com relatos nas redes. O vídeo (veja abaixo) que viralizou mostra as agressões: uma adolescente zomba de Vitória e tenta puxar seu cabelo. Outras meninas incentivam a agressão e dão risadas, enquanto ela tenta reagir e chora.

Após toda a repercussão, estudantes do Colégio Estadual Flávio Ribeiro de Rezende decidiram promover uma manifestação rechaçando o bullying e para prestar apoio à jovem. A manifestação ocorreu na manhã desta sexta-feira (31), após os estudantes se organizarem pelo perfil de Instagram @estamoscomvitoria e em um grupo de WhatsApp

De acordo com o Metrópoles, a escola realizou reunião com a presença de uma psicóloga para tratar da situação. A Secretaria de Educação lamentou o episódio e disse que, nesta sexta-feira (31), enviou representante à escola “para tomar todas as providências para que casos como esse não se repitam”.

O nome da diretora do colégio que tentou abafar o caso e disse que foi só uma brincadeira é FABÍOLA OLIVEIRA FABBRI, ela não quer que isso seja compartilhado e a escola tenha uma má-reputação #justicaporvitoria pic.twitter.com/1iew1KDWkE March 31, 2023

