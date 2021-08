Casos de Covid provocados pela variante Delta crescem 50% em apenas dez dias no Rio de Janeiro

247 - Em apenas dez dias, o programa de vigilância genômica da Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio de Janeiro, detectou um crescimento superior a 50% nos casos pacientes com Covid-19 provocados pela variante Delta. Segundo reportagem do jornal O Globo, o boletim, datado do dia 23 de julho, apontava que a variante Delta era responsável por 16,62% dos casos, contra 78,36% da variante Gama. Nesta terça-feira, os índices passaram para 26,09% e 66,58%, respectivamente. De acordo com a Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS), um a cada quatro casos de Covid-19 no estado está relacionado a nova variante do coronavírus.

A variante Delta já foi identificada em 38 dos 92 municípios fluminenses e no Rio o percentual é ainda mais elevado, chegando a 45% das amostras sequenciadas. O avanço da nova cepa levou o governador Cláudio Castro e o prefeito da capital, Eduardo Paes, a cobrarem do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, uma maior agilidade na entrega de vacinas contra a Covid-19.

“Estive com o ministro Queiroga hoje e deixei claro que tenho uma crítica a isso. Os governadores não se mobilizaram quando o Amazonas enfrentou dificuldades? Eu acho que o Rio de Janeiro precisa receber mais doses nesse momento, em que casos da variante Delta são registrados, eu pedi isso. O Rio de Janeiro tem uma fronteira invisível que é o turismo. Não é razoável que o estado esteja sendo prejudicado e o ministro ficou de rever essas regras do Plano Nacional de Imunização”, disse o governador nesta terça-feira (2), após um encontro com Queiroga .

PUBLICIDADE

Ainda segundo a reportagem, Queiroga afirmou, em entrevista coletiva, que a pasta "não tem estoque de doses" e que o Departamento de Logística libera os imunizantes assim que são cumpridos os trâmites burocráticos, como a autorização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.