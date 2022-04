Cassação do mandato de Arthur do Val será votado nesta terça pelo Conselho de Ética da Alesp

Parecer do deputado estadual Delegado Olim recomenda a cassação do mandato do parlamentar que afirmou que afirmou que as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres" edit

247 - O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) deverá votar nesta terça-feira (12) que recomenda a cassação do deputado estadual Arthur do Val (União Brasil-SP), o Mamãe Falei, em função dos áudios sexistas em que afirma que as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres".

De acordo com o UOL, os deputados podem votar em consenso ou em separado, que abre a possibilidade de outros parlamentares pedirem uma revisão da punição, apesar do posicionamento do relator deputado estadual Delegado Olim (PP-SP) ser favorável à cassação do mandato de Arthur do Val.

“Por se tratar de uma possível perda de mandato, o resultado segue para a Mesa Diretora da Alesp, que comanda as atividades administrativas e parlamentares. Ela é composta por três deputados (presidente, primeiro e segundo secretários) e dará o aval para o caso seguir ao plenário”, ressalta a reportagem .

O Conselho de Ética da Alesp analisou somente um caso de cassação, em 1999 ,quando o então deputado Hanna Garib teve seu mandato cassado após ser acusado de envolvimento em esquemas de corrupção.

