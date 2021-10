Castelo de ex-deputado federal em Minas Gerais vai a leilão; saiba o lance mínimo

Construção foi erguida pelo ex-deputado do DEM Edmar Moreira; terreno equivale a 268 campos de futebol edit

Por Bruna Lima, Metrópoles - O nada humilde castelo erguido pela família do ex-deputado federal Edmar Moreira, em Minas Gerais, está para ser leiloado. O lance inicial para ser proprietário do terreno que equivale a 268 campos de futebol é de R$ 30 milhões.

Com 12 torres, a construção, denominada Castelo Monalisa, abriga 37 suítes com closets, um parque aquático, capela, lagos e uma floresta de eucaliptos e pinhos. A propriedade fica no município de São João Nepomuceno, na Zona da Mata mineira.

O Castelo Monalisa esteve disponível para venda há 10 anos por R$ 25 milhões. Os interessados tem 75 dias para registrar seus lances para o arremate da propriedade, que é avaliada atualmente em R$ 50 milhões.

