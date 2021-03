Castro confirma intenção de compra de 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19

A marca do imunizante ainda não foi anunciada e negociações devem ser concluídas nos próximos dias edit

247 - O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), confirmou a intenção de compra de 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A marca do imunizante ainda não foi definida e negociações devem ser concluídas nos próximos dias.

A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria de imprensa do governo estadual.

O grupo de negociação será composto pelo governador, o procurador-geral do Estado, Bruno Teixeira Dubeux, o controlador-geral do Estado, Francisco Ricardo Soares, e os secretários estaduais de Saúde, Carlos Alberto Chaves, e da Casa Civil, Nicola Moreira Miccione.

Após a decisão do Supremo Tribunal Federal que autoriza a compra de imunizantes contra a Covid-19 por estados, governadores nordestinos se mobilizaram em massa para adquirir a russa Sputnik V. A tendência deve se repetir até no Rio, cujo governador Castro dizia confiar no Plano Nacional de Imunização.

