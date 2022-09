Castro lidera com 35% e Freixo tem 27%, mostra pesquisa telefônica Exame/Ideia

Apoie o 247

247 - Levantamento telefônico do instituto Ideia, encomendado pela Exame, divulgado nesta quinta-feira (22) mostra que Cláudio Castro (PL) lidera a disputa pelo governo do Rio de Janeiro.

Castro, que já é governador, tem Marcelo Freixo (PSB) como seu principal adversário.

Castro - 35%

Freixo - 27%

Rodrigo Neves (PDT) - 7%

Paulo Ganime (Novo) - 3%

Cyro Garcia (PSTU) - 3%

Juliete Pantoja (UP) - 1%

Eduardo Serra (PCB) - 1%

Brancos/Nulos - 8%

Não sabem - 15%

Segundo turno

Castro vence em todas as projeções de segundo turno.

Castro X Freixo

Castro - 42%

Freixo - 37%

Branco/Nulo - 13%

Não sabem - 9%

Castro X Neves

Castro - 44%

Neves - 31%

Branco/Nulo - 15%

Não sabem - 10%

Senado

A disputa pela vaga do Rio de Janeiro no Senado Federal é liderada por Romário (PL).

Romário - 33%

Alessandro Molon (PSB) - 19%

Cabo Daciolo (PDT) - 10%

André Ceciliano (PT) - 8%

Clarissa (União Brasil) - 7%

Branco/Nulo - 7%

Não sabem - 13%

Os outros candidatos registraram 1% ou menos.

O levantamento ouviu por telefone 1.000 eleitores do Rio de Janeiro entre 16 e 21 de setembro e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-02658/2022. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

